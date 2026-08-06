Incendiu la un depozit de produse congelate din Mizil. Care este cauza flăcărilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 09:25

Un incendiu a izbucnit în noaptea de miercuri spre joi, 5 spre 6 august, la un depozit de produse congelate din Mizil. Focul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum în interiorul halei. Aproximativ 60 de metri pătrați au fost afectați. Pompierii au localizat rapid incendiul, iar nicio persoană nu a fost rănită.

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