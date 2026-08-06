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Incendiu la un depozit de produse congelate din Mizil. Care este cauza flăcărilor

Pompieri

Pompieri

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 09:25

Un incendiu a izbucnit în noaptea de miercuri spre joi, 5 spre 6 august, la un depozit de produse congelate din Mizil. Focul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum în interiorul halei. Aproximativ 60 de metri pătrați au fost afectați. Pompierii au localizat rapid incendiul, iar nicio persoană nu a fost rănită.

Șase echipaje au fost trimise la intervenție

La fața locului au fost mobilizate progresiv trei autospeciale de stingere și o autocisternă. La intervenție au mai participat o ambulanță SMURD și o autospecială de primă intervenție și comandă. Echipajele au acționat pentru stingerea completă a focului și pentru evacuarea fumului din hală. Ulterior, pompierii au început operațiunile pentru înlăturarea efectelor incendiului.

Un cablu defect, cauza probabilă

Primele verificări indică faptul că incendiul ar fi fost provocat de o problemă electrică. Cauza probabilă a fost efectul termic produs de curentul electric. Sursa ar fi fost un cablu defect sau insuficient izolat. Cercetările urmează să stabilească împrejurările exacte în care a izbucnit focul.

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