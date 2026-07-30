Republica Moldova le cere oamenilor să reducă consumul de energie după oprirea reactoarelor de la Cernavodă

Autoritățile din Republica Moldova le recomandă cetățenilor să folosească energia electrică mai atent, mai ales în intervalul 18:00–23:00. Apelul vine după oprirea controlată a unităților 1 și 2 ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă și pe fondul scăderii debitelor Dunării, care afectează producția de energie din regiune.
Alimentarea consumatorilor din Republica Moldova se desfășoară în continuare normal, fără restricții sau întreruperi provocate de situația regională. Ministerul Energiei de la Chișinău avertizează însă că producția mai mică și temperaturile ridicate ar putea crește necesarul de import și ar putea duce la variații mai mari ale prețurilor.
Din sistemul românesc au fost retrași aproximativ 1.400 MW
Oprirea simultană a celor două unități de la Cernavodă înseamnă retragerea din sistemul energetic românesc a unei capacități de aproximativ 1.400 MW. Cantitatea reprezintă în jur de 19–20% din consumul de putere înregistrat în România în perioadele de vârf. Energia care nu mai este produsă de cele două reactoare trebuie acoperită din alte surse, inclusiv prin importuri. Ministerul Energiei de la Chișinău arată că această situație poate pune presiune pe prețurile de tranzacționare de pe piața pentru ziua următoare din România.
Republica Moldova cumpără, în funcție de consum și de condițiile comerciale, aproximativ 10–15% din energia electrică necesară de pe piața administrată de OPCOM. Autoritățile estimează că efectul direct asupra costului mediu de achiziție va fi limitat, dar acesta va depinde de cât timp vor rămâne indisponibile capacitățile de producție din regiune, de nivelul consumului și de evoluția prețurilor în orele respective. Situația este complicată și de reducerea debitelor Dunării, care afectează funcționarea unor centrale electrice din regiune. În același timp, perioadele cu o circulație redusă a maselor de aer și vitezele mici ale vântului pot diminua producția centralelor eoliene.
Aparatele mari, folosite în afara orelor de vârf
Temperaturile ridicate ar putea crește consumul intern de energie electrică din Republica Moldova cu aproximativ 15–20%, în principal din cauza folosirii intensive a aparatelor și sistemelor de climatizare.
Cetățenii sunt încurajați să reducă voluntar consumul în orele aglomerate, în special între 18:00 și 23:00. Acolo unde este posibil, mașinile de spălat și de uscat, boilerele electrice, cuptoarele electrice și alte echipamente cu un consum mare ar trebui folosite în afara acestui interval. Ministerul Energiei susține că folosirea responsabilă a electricității poate ajuta la reducerea costurilor de achiziție și la păstrarea echilibrului sistemului energetic, într-o perioadă în care piețele regionale sunt instabile.
Apel asemănător și în România
Un apel la reducerea voluntară a consumului a fost făcut și în România. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că oprirea celor două reactoare va obliga țara să importe mai multă energie și le-a cerut atât populației, cât și marilor consumatori industriali să fie atenți cât consumă seara. Bolojan a indicat intervalul 20:00–23:00, când România se confruntă cu un deficit de energie. El le-a cerut cetățenilor și companiilor mari să ia în calcul o reducere voluntară a consumului în aceste ore.