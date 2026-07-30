Republica Moldova le cere oamenilor să reducă consumul de energie după oprirea reactoarelor de la Cernavodă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 12:15

Autoritățile din Republica Moldova le recomandă cetățenilor să folosească energia electrică mai atent, mai ales în intervalul 18:00–23:00. Apelul vine după oprirea controlată a unităților 1 și 2 ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă și pe fondul scăderii debitelor Dunării, care afectează producția de energie din regiune.

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