Aproape 10.000 de oameni au murit în Germania din cauza căldurii, în 2026. Bilanț record

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 11:37

Germania a înregistrat aproape 10.000 de decese asociate temperaturilor extreme de la începutul acestui an, potrivit Institutului Robert Koch. Numărul este deja mai mare decât bilanțul anual din oricare dintre anii anteriori, începând cu 2016, în timp ce țara se confruntă cu un nou val de caniculă persistentă.

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