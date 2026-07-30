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Aproape 10.000 de oameni au murit în Germania din cauza căldurii, în 2026. Bilanț record

Caniculă Germania / Profimedia

Caniculă Germania / Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 11:37

Germania a înregistrat aproape 10.000 de decese asociate temperaturilor extreme de la începutul acestui an, potrivit Institutului Robert Koch. Numărul este deja mai mare decât bilanțul anual din oricare dintre anii anteriori, începând cu 2016, în timp ce țara se confruntă cu un nou val de caniculă persistentă.

Aproape 10.000 de persoane au murit în Germania din cauze asociate căldurii de la începutul anului 2026, potrivit estimărilor publicate joi de Institutul Robert Koch (RKI), autoritatea națională de sănătate publică, informează agenția dpa, citată de Agerpres.

În raportul său săptămânal, institutul estimează că până la data de 19 iulie au fost înregistrate aproximativ 9.800 de decese asociate temperaturilor ridicate la nivel național.

Potrivit specialiștilor, acest bilanț depășește numărul total al deceselor provocate de căldură în oricare an complet începând din 2016, ceea ce confirmă impactul sever al valurilor de caniculă asupra sănătății populației.

Canicula continuă să pună presiune pe sistemul de sănătate

Germania a fost afectată în această vară de mai multe episoade de temperaturi extreme, iar la sfârșitul lunii iunie a fost înregistrat un nou record național de temperatură.

Meteorologii avertizează că situația se menține critică. Pentru joi sunt prognozate temperaturi de până la 39 de grade Celsius, în contextul celui mai recent val de căldură care afectează țara.

Autoritățile sanitare recomandă populației să evite expunerea la soare în orele de vârf, să se hidrateze corespunzător și să acorde o atenție deosebită persoanelor vârstnice, copiilor și celor cu afecțiuni cronice, categoriile cele mai vulnerabile în perioadele de caniculă.

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