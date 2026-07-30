Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Aproape 10.000 de oameni au murit în Germania din cauza căldurii, în 2026. Bilanț record
Caniculă Germania / Profimedia
Germania a înregistrat aproape 10.000 de decese asociate temperaturilor extreme de la începutul acestui an, potrivit Institutului Robert Koch. Numărul este deja mai mare decât bilanțul anual din oricare dintre anii anteriori, începând cu 2016, în timp ce țara se confruntă cu un nou val de caniculă persistentă.
Citește și
- 12:32 Donald Tusk, după ce un posibil proiectil rusesc a căzut pe teritoriul Poloniei: „Totul indică o rachetă Kh-101”
- 12:15Republica Moldova le cere oamenilor să reducă consumul de energie după oprirea reactoarelor de la Cernavodă
- 11:18Incendiu de vegetație în Anglia, lângă centrala nucleară Sizewell B: locuitori evacuați și peste 90 de pompieri mobilizați
- 10:43Pompierii români, în prima linie a incendiilor din Franța. Intervin pentru a proteja casele oamenilor FOTO&VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News