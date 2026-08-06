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Extern· 1 min citire
Donald Trump a răbufnit împotriva șefului Pentagonului: președintele, enervat că i s-ar fi ascuns penuria de rachete – SURSE
Donald Trump și Pete Hegseth (Profimedia)
Crește nemulțumirea președintelui Donald Trump față de șeful Pentagonului, Pete Hegseth, pe fondul ineficienței campaniei militare împotriva Iranului. Potrivit publicației The Washington Post, Trump i‑a cerut explicații secretarului apărării cu privire la penuria extremă de muniție cu care s-ar confrunta SUA în urma atacurilor din Iran.
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