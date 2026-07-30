ANM a emis cod portocaliu de caniculă: temperaturile ajung la 38 de grade, iar valul de căldură se extinde în România - HARTA

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 10:27

ANM a emis joi, 30 iulie, o avertizare Cod portocaliu de caniculă pentru județele Bihor, Arad și Timiș, valabilă de vineri, ora 10:00, până sâmbătă, 1 august, la aceeași oră. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 38 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar nopțile vor deveni tropicale.

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