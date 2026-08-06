Iranul și Omanul au convenit asupra unui nou traseu prin Strâmtoarea Ormuz. Teheranul cere ca „părțile terțe” să nu intervină

Iranul a anunțat că a ajuns la un acord cu Oman privind un nou traseu pentru tranzitul navelor prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului. În timp ce Teheranul și Muscatul negociază o declarație comună, tensiunile cu Statele Unite rămân ridicate, iar navigația în zonă continuă să fie afectată de conflict.
Autoritățile iraniene au anunțat miercuri că au convenit cu Sultanatul Oman asupra unui nou traseu pentru tranzitul navelor prin Strâmtoarea Ormuz, pe ale cărei maluri se află cele două state.
„Coordonatele geografice ale traseului avut în vedere de cele două părți au fost aprobate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, citat de agenția oficială IRNA. Potrivit acestuia, Teheranul și Muscatul lucrează în prezent la redactarea unei declarații comune.
Teheranul: „Părțile terțe să nu împiedice procesul”
Oficialul iranian a transmis că acordul poate avansa doar dacă „părțile terțe nu vin să împiedice procesul”, într-o referire indirectă la Statele Unite. Anunțul vine în contextul în care Iranul controlează din nou accesul prin Strâmtoarea Ormuz, după reluarea ostilităților cu Washingtonul la începutul lunii iulie.
Înainte de izbucnirea conflictului, aproximativ o cincime din comerțul mondial cu hidrocarburi tranzita această rută strategică.
Ce spun Statele Unite
Președintele american Donald Trump a afirmat în repetate rânduri că Iranul dorește să încheie un acord pentru redeschiderea strâmtorii, însă autoritățile iraniene au respins aceste declarații, susținând că negociază exclusiv cu Oman.
La rândul său, vicepreședintele american JD Vance a recunoscut că discuțiile cu Teheranul au fost dificile.
„Va fi complicat și va dura mult timp până se va ajunge la un acord”, a declarat acesta într-un interviu pentru Fox News. Vance a pus dificultățile pe seama diviziunilor din conducerea iraniană, afirmând că există atât oficiali care doresc încetarea conflictului, cât și facțiuni radicale care se opun unei înțelegeri.
Iranul acuză Washingtonul că alimentează insecuritatea în zonă
Esmail Baghaei a susținut că, chiar dacă noul traseu va fi implementat, Strâmtoarea Ormuz nu va deveni complet sigură din cauza prezenței și acțiunilor militare ale Statelor Unite. Potrivit oficialului iranian, blocada navală impusă de Washington și alte măsuri adoptate împotriva Iranului continuă să reprezinte factori de risc pentru navigația în regiune.
Taxele propuse de Iran provoacă noi tensiuni
Teheranul nu intenționează să revină la regimul de navigație existent înaintea războiului și permite în prezent utilizarea unei singure rute, aflate de-a lungul coastelor iraniene. În plus, autoritățile iraniene iau în calcul introducerea unor taxe pentru utilizarea traseului, propunere respinsă de Statele Unite și de alte state, care susțin că aceasta contravine dreptului internațional al mării.
O încercare anterioară de instituire a unei rute aflate sub controlul Omanului, în luna iunie, a provocat reacții dure din partea Iranului și a fost urmată de mai multe atacuri asupra navelor comerciale din zonă.