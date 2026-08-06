Iranul și Omanul au convenit asupra unui nou traseu prin Strâmtoarea Ormuz. Teheranul cere ca „părțile terțe” să nu intervină

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 09:04

Iranul a anunțat că a ajuns la un acord cu Oman privind un nou traseu pentru tranzitul navelor prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului. În timp ce Teheranul și Muscatul negociază o declarație comună, tensiunile cu Statele Unite rămân ridicate, iar navigația în zonă continuă să fie afectată de conflict.

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