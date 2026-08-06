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Extern· 1 min citire
Trei morți în urma unui atac rusesc asupra regiunii Harkov. Două locuințe au fost lovite în timpul nopții
Atac Ucraina
Trei persoane și-au pierdut viața în urma bombardamentelor lansate de Rusia în noaptea de miercuri spre joi asupra orașului Balaklia, din regiunea Harkov, au anunțat autoritățile ucrainene. Atacurile au lovit două locuințe, provocând incendii și distrugeri, în timp ce intensificarea loviturilor de ambele părți ale frontului continuă să crească numărul victimelor civile.
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