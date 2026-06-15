Pakistanul intră în joc pentru pacea dintre SUA și Iran. Se pregătește acordul care poate schimba lumea

Publicat 15 iun. 2026, 16:23 Sursă Agerpres

Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a confirmat luni că țara sa va prezida vineri, la Geneva, ceremonia de semnare a acordului de pace dintre SUA și Iran, după ce a anunțat în cursul dimineții încetarea definitivă a ostilităților dintre cele două țări, transmit agențiile de presă internaționale.

Distribuie articolul