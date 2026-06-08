Incident tragic în municipiul Târgu Jiu. Un copil de doi ani a murit după ce s-a înecat în râul din spatele casei

Sursă: Realitatea.Net

Un incident tragic s-a petrecut luni după-amiază în municipiul Târgu Jiu, unde un băiețel în vârstă de doi ani și-a pierdut viața după ce a ajuns în apele unui râu aflat în apropierea casei sale. La fața locului au intervenit mai multe echipaje medicale, care au încercat minute în șir să îl resusciteze, însă eforturile acestora au fost în zadar.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 17:00, iar la scurt timp, unchiul băiețelului a suant la 112 și a cerut ajutor.

"La faţa locului s-au deplasat de urgenţă poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu şi ai Serviciului de Investigaţii Criminale, care, din primele verificări, au stabilit că un minor în vârstă de 2 ani, din municipiul Târgu Jiu, în timp ce se juca în curtea casei, ar fi căzut în râul Amaradia, care se află în spatele locuinţei. La faţa locului au fost prezente echipaje medicale care au procedat la efectuarea manevrelor de resuscitare, însă, din păcate, a fost declarat decesul minorului", au transmis reprezentanții Poliţiei Judeţene Gorj.

Potrivit lor, trupul neînsufleţit al micuțului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj, în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzei decesului.

În acest caz, polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească cauzele și împrejurările în care copilul a ajuns în apă.