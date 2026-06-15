Românul acuzat că a dat foc unor proprietăți ale premierului britanic și-a aflat sentința

Un cetățean ucrainean și un cetățean român născut în Ucraina au fost găsiți luni vinovați de atacuri prin incendiere asupra unor proprietăți legate de prim-ministrul britanic Keir Starmer în mai 2025, în numele unui personaj misterios pe care l-au cunoscut doar ca 'EL Money', transmite Reuters.
Timp de cinci zile în mai 2025, poliția a fost chemată la incendii declanșate la o casă din nordul Londrei legată de Starmer, la o altă proprietate din apropiere unde prim-ministrul locuise anterior, și la un automobil Toyota ce aparținuse în trecut liderului laburist britanic.
Ucraineanul Roman Lavrinovici, în vârstă de 22 de ani, a fost găsit vinovat de tribunalul Old Bailey din Londra de două capete de acuzare de incendiere din imprudență, fără a ține cont că puteau fi puse în pericol vieți.
El a fost achitat de acuzațiile de incendiere cu intenția de a pune în pericol vieți.
Lavrinovici și cetățeanul român Stanislav Carpiuc, în vârstă de 27 de ani, născut în Ucraina, au fost găsiți vinovați de conspirație în vederea comiterii de incendieri.
Ucraineanul Petro Pocinok, în vârstă de 37 de ani, a fost achitat de aceeași acuzație.
Pronunțarea sentințelor va avea loc vineri.
Ce s-a discutat în cadrul procesului
La proces s-a arătat că lui Lavrinovici i se oferiseră bani de către un cont de Telegram cu numele de utilizator 'EL Money' pentru a comite incendierile.
EL Money îl contactase atât în limba rusă, cât și în ucraineană.
Procurorii nu au indicat cine sau ce entitate s-ar fi putut afla în spatele contului.
'Nu vă revine să decideți cine este ''EL Money'' și ce motiv ar fi putut avea să coordoneze acțiunile acestor inculpați împotriva proprietăților și automobilului asociate cu prim-ministrul', a declarat procurorul Duncan Atkinson în deschiderea procesului.
'Nu a existat nicio motivație ideologică în spate și nimic nu arată că ei știau pe cine vizau, nici că era vorba despre prim-ministru sau de bunuri legate de prim-ministru', a declarat la proces Helen Flanagan, șefa poliției antiteroriste din Londra.
'Cu toate acestea, este clar că intenția instigatorului online era să provoace teamă, atât victimei cât și prim-ministrului, și să insecuritate și dezordine în Marea Britanie', a adăugat ea.
Potrivit Financial Times, citat de AFP, ar fi vorba despre o persoană cu legături cu 'un grup de activiști pro-Kremlin denumit NoName057(16)', suspectat că s-ar afla la originea altor acțiuni de destabilizare în Europa.
Helen Flanagan a declarat că nu există dovezi că Rusia s-ar afla în spatele atacurilor.