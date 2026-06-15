Românul acuzat că a dat foc unor proprietăți ale premierului britanic și-a aflat sentința

Publicat 15 iun. 2026, 18:43 Actualizat 15 iun. 2026, 23:40 Sursă Agerpres

Un cetățean ucrainean și un cetățean român născut în Ucraina au fost găsiți luni vinovați de atacuri prin incendiere asupra unor proprietăți legate de prim-ministrul britanic Keir Starmer în mai 2025, în numele unui personaj misterios pe care l-au cunoscut doar ca 'EL Money', transmite Reuters.

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