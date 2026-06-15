Legea morții asistate revine în Parlamentul britanic. Proiectul controversat ar putea trece chiar și fără acordul Camerei Lorzilor

O nouă încercare de legalizare a morții asistate a fost lansată în Parlamentul britanic. Proiectul vizează Anglia și Țara Galilor și aparține deputatei laburiste Lauren Edwards.
Aceasta vrea să reia o inițiativă discutată anterior, dar blocată în Camera Lorzilor. Scopul proiectului este ca, în anumite condiții stricte, persoanele aflate în fază terminală să poată cere ajutor medical pentru a-și încheia viața.
Lauren Edwards vrea reluarea proiectului privind moartea asistată
Lauren Edwards, deputată pentru circumscripția Rochester and Strood, a anunțat că va depune un proiect identic cu cel adoptat de Camera Comunelor în 2025. Inițiativa precedentă fusese promovată de deputata laburistă Kim Leadbeater. Proiectul a trecut de Camera Comunelor, dar nu a mai primit aprobarea finală în Camera Lorzilor. Dezbaterile au fost prelungite de mai multe amendamente, iar proiectul nu a mai avut timp să fie adoptat.
Potrivit formei discutate anul trecut, legea s-ar aplica persoanelor majore diagnosticate cu o boală terminală. Acestea ar trebui să aibă o speranță de viață estimată la cel mult șase luni. În astfel de cazuri, persoana ar putea cere asistență pentru a-și încheia viața. Procedura ar urma să fie permisă doar în condiții prevăzute clar de lege și cu mecanisme de verificare.
Susținătorii spun că legea trebuie dusă până la capăt
Cei care susțin proiectul spun că procesul legislativ început anul trecut trebuie reluat. Ei consideră că Parlamentul trebuie să ajungă la o decizie finală pe această temă. Lauren Edwards a transmis că respectă rolul Camerei Lorzilor și că aceasta poate îmbunătăți proiectele de lege. Totuși, deputata susține că rolul Camerei Lorzilor nu este să blocheze complet o inițiativă votată de Camera Comunelor.
Proiectul este privit cu rezerve de o parte a clasei politice și de mai multe organizații profesionale. În trecut, organizații din zona sănătății mintale, îngrijirii paliative și drepturilor persoanelor cu dizabilități au atras atenția asupra unor riscuri. Criticii spun că legea ar putea pune presiune pe persoane aflate în situații grele. Ei susțin că sistemul de protecție trebuie să fie foarte solid înainte de o astfel de schimbare.
O procedură rară ar putea ajuta adoptarea legii
Susținătorii proiectului ar putea folosi o procedură specială din legislația britanică. Aceasta permite Camerei Comunelor să adopte un proiect chiar și fără acordul final al Camerei Lorzilor, dacă textul este votat în două sesiuni parlamentare consecutive. Mecanismul este folosit foarte rar. În ultimul secol, a fost aplicat doar de câteva ori. De aceea, reluarea proiectului ar putea deschide o nouă etapă importantă în dezbaterea privind moartea asistată.
Dezbaterea privind moartea asistată rămâne una sensibilă în Marea Britanie
Moartea asistată rămâne una dintre cele mai sensibile teme din politica britanică. Subiectul a împărțit partidele și a dus la discuții intense în Parlament și în societate. Premierul Keir Starmer a susținut anterior principiul legalizării, în timp ce alți lideri politici s-au pronunțat împotrivă.