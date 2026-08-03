Letonia închide unul dintre principalele puncte de frontieră cu Belarus

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 08:36

Letonia a închis unul dintre cele mai importante puncte de trecere a frontierei cu Belarus, pe fondul creșterii numărului de migranți care încearcă să intre ilegal în Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de ministrul leton de Interne, care a precizat că măsura este temporară și a invocat oficial motive tehnice.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre frontiera inchisa letonia belarus