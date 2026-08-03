Stare de urgență în statul Washington: mii de oameni evacuați din cauza incendiilor puternice de vegetație

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 07:19

Autoritățile din statul american Washington au declarat stare de urgență după ce incendii de vegetație de proporții au provocat evacuări în masă și au amenințat mii de locuințe și clădiri. Cea mai gravă situație se înregistrează în zona orașului Spokane, unde flăcările au mistuit aproape 1.200 de hectare de teren.

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