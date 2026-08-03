Stare de urgență în statul Washington: mii de oameni evacuați din cauza incendiilor puternice de vegetație

Autoritățile din statul american Washington au declarat stare de urgență după ce incendii de vegetație de proporții au provocat evacuări în masă și au amenințat mii de locuințe și clădiri. Cea mai gravă situație se înregistrează în zona orașului Spokane, unde flăcările au mistuit aproape 1.200 de hectare de teren.
Evacuări în masă în statul Washington
Mii de locuitori au fost obligați să își părăsească locuințele în regim de urgență, pe măsură ce incendiile s-au extins rapid din cauza temperaturilor extreme și a vântului puternic. Autoritățile au emis ordine de evacuare pentru mai multe cartiere și comunități din apropierea zonelor afectate, iar centre de primire au fost deschise pentru persoanele strămutate.
Deși până în acest moment nu au fost raportate victime, salvatorii avertizează că pagubele materiale sunt uriașe. Numeroase locuințe, ferme și infrastructuri locale au fost afectate, iar mii de clădiri s-au aflat în pericol direct de a fi cuprinse de flăcări.
Mobilizare de amploare a autorităților
Peste 4.000 de polițiști, pompieri și membri ai serviciilor de urgență au fost mobilizați pentru a limita extinderea incendiilor și pentru a asigura evacuarea populației. Echipajele intervin neîntrerupt, însă operațiunile sunt extrem de dificile din cauza căldurii intense și a condițiilor meteorologice nefavorabile.
Fumul dens produs de incendii a acoperit cerul deasupra regiunii Spokane și a redus vizibilitatea pe mai multe drumuri importante. Autoritățile au avertizat șoferii să evite deplasările în zonele afectate, iar unele sectoare de drum au fost închise temporar din motive de siguranță.
Seceta agravează criza incendiilor
Incendiile se extind într-un moment în care statul Washington se confruntă pentru al patrulea an consecutiv cu seceta. Solul extrem de uscat și vegetația deshidratată favorizează propagarea rapidă a focului, iar specialiștii spun că sezonul incendiilor din acest an este unul dintre cele mai severe din ultimii ani.
Potrivit autorităților locale, de la începutul anului peste 1.000 de incendii de vegetație au afectat suprafețe întinse din statul Washington. Fenomenul pune o presiune tot mai mare asupra serviciilor de intervenție și ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea comunităților de a face față unor astfel de dezastre repetate.
Situația rămâne critică
Meteorologii avertizează că temperaturile ridicate se vor menține și în următoarele zile, ceea ce ar putea favoriza apariția unor noi focare. Echipele de intervenție continuă să monitorizeze zonele cu risc ridicat, iar autoritățile îndeamnă populația să respecte ordinele de evacuare și recomandările de siguranță.
Starea de urgență declarată în statul Washington reflectă amploarea unei crize care afectează nu doar comunitățile locale, ci și infrastructura și economia regiunii. În timp ce pompierii luptă cu flăcările, mii de oameni rămân departe de casele lor, în așteptarea momentului în care se vor putea întoarce în siguranță.