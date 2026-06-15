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Dronă de luptă cu explozibili, găsită pe o plajă de la Marea Neagră, în Turcia. Autoritățile au evacuat zona

Dronă

Dronă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 16:03

O dronă de luptă care ar fi transportat explozibili a fost găsită pe o plajă de la Marea Neagră, în Turcia. Incidentul s-a produs pe plaja Kapısuyu, din provincia Bartın.

Autoritățile au intervenit imediat, au evacuat zona și au blocat accesul pe plajă. La fața locului au fost trimiși militari și geniști, care urmează să stabilească modul în care dispozitivul va fi neutralizat.

Drona de luptă a fost găsită pe plaja Kapısuyu

Drona a fost descoperită pe coasta Mării Negre, iar autoritățile au fost alertate imediat. Pentru siguranța oamenilor, plaja a fost evacuată, iar accesul în zonă a fost interzis.

Potrivit primelor informații, dispozitivul ar fi transportat muniție. Din acest motiv, intervenția este una atentă, iar zona rămâne sub supravegherea forțelor de securitate.

Geniștii pregătesc distrugerea controlată a dronei

La fața locului au ajuns echipe specializate, care au examinat drona. Geniștii și militarii pregătesc o distrugere controlată, pentru ca dispozitivul să nu pună în pericol oamenii din zonă.

Autoritățile nu au anunțat, deocamdată, de unde ar proveni drona. Originea acesteia urmează să fie stabilită în urma verificărilor, conform presei străine.

Originea dronei găsite în Turcia nu este cunoscută

Până acum, nu au fost făcute publice informații clare despre proveniența dronei. Nu se știe dacă aceasta a ajuns pe plajă în urma unui incident pe mare sau dacă a fost purtată de curenți.

Cazul este verificat de autoritățile turce, iar zona rămâne izolată până la neutralizarea completă a dispozitivului.

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