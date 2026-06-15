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Extern· 2 min citire
Dronă de luptă cu explozibili, găsită pe o plajă de la Marea Neagră, în Turcia. Autoritățile au evacuat zona
Dronă
O dronă de luptă care ar fi transportat explozibili a fost găsită pe o plajă de la Marea Neagră, în Turcia. Incidentul s-a produs pe plaja Kapısuyu, din provincia Bartın.
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