Dronă de luptă cu explozibili, găsită pe o plajă de la Marea Neagră, în Turcia. Autoritățile au evacuat zona

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 16:03

O dronă de luptă care ar fi transportat explozibili a fost găsită pe o plajă de la Marea Neagră, în Turcia. Incidentul s-a produs pe plaja Kapısuyu, din provincia Bartın.

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