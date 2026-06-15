Atac rusesc asupra Kievului, urmat de reacții dure. Von der Leyen cere mai multă presiune pe Rusia după incendiul de la mănăstirea UNESCO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 15:18

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat după atacul rusesc asupra Kievului, în urma căruia Mănăstirea Pechersk, aflată în Patrimoniul Mondial UNESCO, a fost afectată de incendiu. Ea a transmis că liderii G7 vor discuta despre noi măsuri prin care Rusia să fie presată să oprească războiul.

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