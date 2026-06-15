Atac rusesc asupra Kievului, urmat de reacții dure. Von der Leyen cere mai multă presiune pe Rusia după incendiul de la mănăstirea UNESCO

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat după atacul rusesc asupra Kievului, în urma căruia Mănăstirea Pechersk, aflată în Patrimoniul Mondial UNESCO, a fost afectată de incendiu. Ea a transmis că liderii G7 vor discuta despre noi măsuri prin care Rusia să fie presată să oprească războiul.
Atacul a avut loc în timpul nopții și a provocat noi victime în rândul civililor, potrivit informațiilor prezentate. În acest context, liderii G7 urmează să discute la summitul din Franța despre pașii următori în relația cu Rusia.
Ursula von der Leyen spune că G7 va discuta noi măsuri împotriva Rusiei
Ursula von der Leyen a transmis că liderii G7 vor discuta despre creșterea presiunii asupra Rusiei. Scopul acestor măsuri ar fi aducerea lui Vladimir Putin la masa negocierilor și oprirea războiului.
„Astăzi, liderii G7 se întâlnesc la Evian. Vom discuta următoarele măsuri pentru a crește presiunea asupra Rusiei, a-l aduce pe Putin la masa negocierilor și a pune capăt acestor ucideri fără sens”, a scris von der Leyen pe X.
Mănăstirea Pechersk din Kiev a fost afectată de incendiu
Președinta Comisiei Europene a spus că Ucraina a fost lovită de bombardamente puternice în timpul nopții. În urma atacului, au fost raportate victime civile, iar Mănăstirea Pechersk din Kiev a suferit pagube. Lăcașul religios este unul dintre cele mai importante locuri istorice și religioase din Ucraina și face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO. Incendiul produs în urma atacului a atras reacții internaționale.
Oficialul acuză Rusia că urmărește distrugerea
Ursula von der Leyen a afirmat că Europa și poporul ucrainean vor pace. În același timp, ea a spus că Rusia arată, prin astfel de atacuri, că este interesată de violență și distrugere. Declarația vine în contextul în care Ucraina așteaptă o reacție din partea țărilor G7 după ultimele atacuri rusești asupra orașelor ucrainene.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski așteaptă ca liderii G7 să reacționeze la atacurile recente ale Rusiei. Kievul cere sprijin și presiune mai mare asupra Moscovei, în încercarea de a opri războiul. Înaintea summitului G7, Zelenski a avut o discuție telefonică cu Donald Trump. Cei doi lideri au convenit să discute, în cadrul reuniunii, idei suplimentare pentru apropierea păcii.
Liderii europeni vor să discute cu Donald Trump despre negocieri
Liderii europeni intenționează să discute cu Donald Trump în cadrul summitului G7. Tema principală este reluarea negocierilor dintre Ucraina și Rusia, cu participarea Europei. Discuțiile vin într-un moment în care atacurile asupra Ucrainei continuă, iar presiunea diplomatică asupra Rusiei este din nou pe agenda marilor lideri internaționali.