Cancanistic: Drona-monstru a Ucrainei. Poate duce o tonă de explozibil și lovește ținte aflate la peste 3.000 de kilometri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 12:58

Industria de apărare din Ucraina a prezentat, la Salonul Internațional de Armament Eurosatory 2026 de la Paris, o nouă dronă subacvatică de mare autonomie. Evenimentul dedicat apărării și securității are loc între 15 și 19 iunie 2026.

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