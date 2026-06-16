Cancanistic: Drona-monstru a Ucrainei. Poate duce o tonă de explozibil și lovește ținte aflate la peste 3.000 de kilometri

Industria de apărare din Ucraina a prezentat, la Salonul Internațional de Armament Eurosatory 2026 de la Paris, o nouă dronă subacvatică de mare autonomie. Evenimentul dedicat apărării și securității are loc între 15 și 19 iunie 2026.
Noua dronă poate transporta până la o tonă de explozibil și poate lovi ținte aflate la peste 3.200 de kilometri distanță. Sistemul se numește Sea Trident și a fost dezvoltat de compania ucraineană Global Mark.
Sea Trident, drona subacvatică dezvoltată de Ucraina
Sea Trident este concepută pentru misiuni autonome împotriva unor ținte strategice maritime și de coastă. Drona poate fi folosită în apă și are o rază de acțiune foarte mare. Potrivit specificațiilor prezentate la expoziție, drona poate naviga la o adâncime de până la 60 de metri. Aceasta are o viteză maximă de aproximativ 18,5 km/h și o rază de acțiune de 3.218 kilometri.
Drona poate transporta o tonă de explozibil
Una dintre caracteristicile care au atras atenția este capacitatea de încărcare. Sea Trident poate transporta până la o tonă de explozibil.
Această cantitate este de peste trei ori mai mare decât focosul unei torpile americane Mark 48, folosită în prezent de submarinele SUA.
Potrivit producătorului, o astfel de încărcătură ar putea fi suficientă pentru distrugerea unei nave militare de dimensiuni medii, a unei infrastructuri portuare sau a unor instalații offshore.
Experții au remarcat și raza de acțiune neobișnuit de mare a dronei. Teoretic, dacă ar fi lansată din zona de coastă a Ucrainei la Marea Neagră, Sea Trident ar putea atinge ținte aflate în mare parte din bazinul Mediteranei.
Pe lângă atacurile de precizie, drona este proiectată și pentru misiuni logistice. Aceasta poate fi folosită pentru transport de marfă și pentru interceptarea altor drone subacvatice.
Ucraina a prezentat și platforma autonomă Triton
La același stand, compania Global Mark a prezentat și Triton, o ambarcațiune autonomă de suprafață. Aceasta este destinată operațiunilor multirol. Nava fără echipaj poate fi dotată cu sisteme de lansare pentru drone sau rachete, armament controlat de la distanță și senzori optici pentru identificarea țintelor.
Triton are o autonomie de aproximativ 1.100 de kilometri și poate atinge viteze de până la 74 km/h. Prezentarea celor două platforme arată că industria ucraineană încearcă să dezvolte un sistem naval autonom. Acesta ar putea include drone de suprafață și drone subacvatice care să opereze coordonat. Noua dronă vine după succesul obținut de Ucraina cu platformele navale fără pilot Magura și Sea Baby. Acestea au fost folosite în ultimii ani împotriva Flotei ruse din Marea Neagră.
Sea Trident marchează un salt important pentru Ucraina
În arsenalul ucrainean există deja și drona subacvatică Marichka, care are o rază de acțiune de aproximativ 1.000 de kilometri. Comparativ cu aceasta, Sea Trident reprezintă un salt semnificativ în ceea ce privește autonomia și capacitatea de încărcare. Prezentarea dronei la Eurosatory este văzută ca o demonstrație tehnologică. În același timp, arată că industria militară ucraineană încearcă să se impună pe piața internațională a sistemelor autonome.