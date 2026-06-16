Germania schimbă regulile pentru șoferi de la 1 iulie. Amenzi de până la 30.000 de euro pentru conducătorii auto care nu respectă aceste reguli

Germania va aplica, de la 1 iulie 2026, reguli mult mai dure împotriva așa-numitului „comerț cu puncte”, o practică prin care șoferii încercau să evite sancțiunile rutiere transferând punctele de penalizare către alte persoane.
Noua legislație prevede amenzi de până la 30.000 de euro pentru cei care participă la astfel de scheme, dar și pentru intermediarii care le organizează sau le promovează.
Cum funcționa sistemul prin care șoferii evitau sancțiunile
Până acum, unii șoferi surprinși depășind viteza legală sau trecând pe culoarea roșie a semaforului apelau la persoane dispuse să își asume în mod fals vina pentru contravenție. După primirea documentelor de la autorități, șoferul transmitea formularul unui intermediar. Acesta găsea un „om de paie” care declara că el se afla la volan în momentul încălcării regulilor de circulație.
În schimbul unei sume de bani, persoana respectivă primea punctele de penalizare, iar șoferul real evita sancțiunile. Potrivit organizațiilor auto din Germania, această practică a fost promovată ani la rând inclusiv pe internet, unde existau servicii specializate care facilitau astfel de înțelegeri.
Ce se schimbă de la 1 iulie 2026
Autoritățile germane au modificat Legea circulației rutiere și au introdus un articol care sancționează explicit inducerea în eroare a autorităților privind identitatea reală a persoanei care a comis contravenția. Noua reglementare îi vizează atât pe cei care acceptă să preia punctele de penalizare, cât și pe cei care organizează, intermediază sau promovează aceste servicii. Potrivit noilor prevederi, persoanele implicate în astfel de practici pot primi amenzi de până la 30.000 de euro.
Cluburile auto salută măsura
ADAC, cel mai mare club auto din Germania și Europa, consideră că schimbarea legislativă va contribui la creșterea siguranței rutiere și la aplicarea corectă a sancțiunilor, conform presei străine. Reprezentanții organizației susțin că șoferii care încalcă regulile de circulație trebuie să răspundă personal pentru faptele lor și că sistemul punctelor de penalizare își pierde eficiența atunci când poate fi eludat prin astfel de metode.
Ce sancțiuni primesc șoferii în România pentru depășirea vitezei
În România, depășirea limitei de viteză este sancționată în funcție de numărul de kilometri pe oră peste limita legală.
Pentru o depășire cu până la 20 km/h peste limită, șoferul primește 2 sau 3 puncte de amendă și 2 puncte de penalizare.
Dacă viteza este cu până la 30 km/h peste limita admisă, sancțiunea crește la 4 sau 5 puncte de amendă și 3 puncte de penalizare.
În cazul unei depășiri cu până la 50 km/h peste limită, șoferul poate primi între 9 și 20 de puncte de amendă și 6 puncte de penalizare.
Dacă limita este depășită cu mai mult de 50 km/h, permisul de conducere este suspendat pentru 90 de zile, pe lângă amenda aplicată.