Grevă generală în Sănătate după 21 iunie. Medicii cer negocieri urgente pe noua lege a salarizării

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 16:02

Sindicaliștii din Sănătate amenință cu greva generală, dacă nu vor începe negocierile pe noua lege a salarizării. Aceștia spun că medicii și ceilalți angajați din sistem ar putea intra în grevă oricând după data de 21 iunie.

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