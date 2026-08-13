Ce e de făcut dacă crește PSA după tratamentul inițial

După operație sau radioterapie, nivelul PSA este monitorizat periodic pentru a verifica evoluția pacientului. Uneori, analiza începe să crească înainte ca boala să producă simptome sau să poată fi observată prin investigațiile imagistice obișnuite.
Recidiva biochimică în cancerul de prostată înseamnă creșterea PSA după un tratament efectuat cu intenția de a controla local boala. Criteriile diferă după prostatectomie și după radioterapie, deoarece nivelul PSA evoluează diferit în cele două situații. Rezultatul nu arată singur unde se află celulele tumorale și nici cât de repede va progresa boala, dar ritmul de creștere și timpul scurs de la tratament oferă informații importante despre risc.
PET-CT PSMA poate identifica uneori focare foarte mici, inclusiv la valori reduse ale PSA, și poate ajuta la alegerea tratamentului. În funcție de localizare și de profilul de risc, opțiunile pot include radioterapie de salvare, tratament hormonal, iradierea unor leziuni limitate sau monitorizare atentă. Creșterea PSA nu înseamnă automat boală metastatică, dar necesită evaluare de urologie oncologică și un plan stabilit individual.
Ai grijă de tine!
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