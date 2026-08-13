Ce e de făcut dacă crește PSA după tratamentul inițial

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 08:46

După operație sau radioterapie, nivelul PSA este monitorizat periodic pentru a verifica evoluția pacientului. Uneori, analiza începe să crească înainte ca boala să producă simptome sau să poată fi observată prin investigațiile imagistice obișnuite.

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