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Efectul prințesei: mii de oameni s-au înscris pentru donarea de organe după anunțul despre lupta sa pentru viață

Prințesa Mette-Marit a Norvegiei. Foto: Profimedia

Prințesa Mette-Marit a Norvegiei. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iun. 2026, 23:51
Actualizat16 iun. 2026, 23:54
SursăAgerpres

Numărul donatorilor potențiali de organe a crescut brusc în Norvegia după ce prințesa moștenitoare Mette-Marit a fost înscrisă pe o listă de așteptare în vederea realizării unui transplant de plămâni.

Pe 5 iunie, Palatul Regal din Oslo a anunțat că prințesa Mette-Marit a fost înscrisă pe o astfel de listă de așteptare. De atunci, aproximativ 12.000 de persoane s-au înregistrat ca donatori de organe, a raportat marți agenția de presă norvegiană NTB, citând Fundația pentru Donarea de Organe din Norvegia.

Acest număr reprezintă o creștere de 180 de ori - sau cu aproape 18.000% - față de luna precedentă.

Boala de care suferă prințesa

Prințesa Mette-Marit, în vârstă de 52 de ani, suferă de o boală incurabilă, fibroză pulmonară, o maladie care cauzează cicatrizarea țesutului pulmonar și care face respirația să devină din ce în ce mai dificilă. În viața ei de zi cu zi, soția prințului moștenitor Haakon, care are tot 52 de ani, utilizează de acum un echipament de asistență respiratorie - o canulă nazală conectată la un aparat de oxigen.

Pentru a se califica spre a fi incluși pe lista de așteptare pentru un transplant pulmonar, pacienții trebuie să aibă, în general, o speranță de viață de aproximativ un an în absența unui transplant.

Pacienți în așteptarea unui donator

Potrivit Fundației pentru Donarea de Organe, aproximativ 600 de pacienți așteaptă, în prezent, un organ de la un donator în Norvegia. Lista de așteptare pentru transplanturile de plămâni este relativ scurtă în această perioadă, a declarat medicul specialist în pneumologie Are Holm.

Norvegia aplică un sistem de renunțare la donarea de organe ('opt-out'), ceea ce înseamnă că persoanele decedate sunt considerate donatori potențiali, cu excepția cazului în care s-au opus în mod explicit unui astfel de demers în timpul vieții lor.

Cu toate acestea, rudele sunt întotdeauna consultate și pot refuza prelevarea organelor.

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