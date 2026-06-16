Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Efectul prințesei: mii de oameni s-au înscris pentru donarea de organe după anunțul despre lupta sa pentru viață
Prințesa Mette-Marit a Norvegiei. Foto: Profimedia
Publicat16 iun. 2026, 23:51
Actualizat16 iun. 2026, 23:54
SursăAgerpres
Numărul donatorilor potențiali de organe a crescut brusc în Norvegia după ce prințesa moștenitoare Mette-Marit a fost înscrisă pe o listă de așteptare în vederea realizării unui transplant de plămâni.
Citește și
- 23:29Topul orașelor în care curățenia pare dusă la extrem. Străzi impecabile și aer ca la munte
- 23:15Acordul SUA-Iran, dezvăluit în exclusivitate: un fond de 300 de miliarde de dolari în investiții private pentru economia iraniană
- 23:07Rușii au atacat bastioanele deținute de Ucraina în sud și est. Cel puțin opt persoane au fost ucise
- 22:26Berlinul deschide larg portofelul: 16 miliarde de euro pentru protejarea armatei de atacurile cu drone
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News