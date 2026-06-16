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Monden· 1 min citire
Fiul lui Lucian Viziru, amenințat cu moartea. Cum a reacționat actorul?
Lucian Viziru
Publicat16 iun. 2026, 09:34
SursăRealitatea PLUS
Incident halucinant! Lucian Viziru a povestit pe rețelele sociale cum fiul său a fost amenințat cu moartea în timpul unei transmisiuni în direct pe TikTok.
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