Lucian Viziru și-a găsit mașina vandalizată

„Dimineața ca orice om normal, am vrut să merg la muncă, dar când am ajuns la mașină am văzut asta. Sincer să fiu, prima dată, am crezut că a căzut un porumbel gras din copac, m-am uitat în sus. N-am mai putut să merg cu mașina la muncă, dar ce nu știe persoana respectivă este că am găsit obiectul cu care s-a comis crima și acolo mai sunt și niște camere de supraveghere.”, a declarat artistul.