În plus, cei care i-au fost aproape liderului comunist au dezvăluit că Ceaușescu nu intra niciodată în casă cu încălțămintea purtată în exterior, de teama unor energii negative. Dictatorului îi era frică de moarte și boli. De aceea, obiectele cu care intra în contact erau dezinfectate frecvent.

Chiar dacă nu credea în Dumnezeu sau în alte forțe supranaturale, numeroși apropiați ai dictatorului Nicolae Ceaușescu au spus că acesta era un om superstițios.

Ar fi moștenit asta de la mama sa, Alexandrina, o femeie foarte religioasă. Probabil de aceea a și acceptat dictatorul să își înmormânteze creștinește părinții.

Se spune că Nicolae Ceaușescu era speriat de cifra 7. Mama lui a murit în luna a șaptea a anului 1977 și a fost îngropată pe data de 7.

Dictatorul ar fi vrut să schimbe măcar ziua înmormântării, din cauza unei superstiții care spunea că sufletul mamei sale avea să fie chinuit până la următoarea aliniere a cifrei, pe 07.07.2077 sau 2777.

Lui Nicolae Ceaușescu și soției sale le-ar fi fost frică și de energiile negative, de care credeau că pot scăpa dacă își lasă încălțările în afara casei. Și cei care îi vizitau ar fi fost puși să se descalțe. De asemenea, se spune că dictatorul avea numeroase fobii legate de bacterii și viruși.

Toate clanțele și obiectele pe care punea mâna ar fi fost dezinfectate cu alcool. În plus, se spune că Ceaușescu se spăla mereu după ce dădea mâna cu oricine se întâlnea, iar cei care îl păzeau erau echipați permanent cu șervețele dezinfectante.

Liderului comunist nu i-ar fi plăcut nici aerul condiționat, de teamă că s-ar fi putut îmbolnăvi din cauza curentului. Nicolae Ceaușescu privea cu groază la ziua în care avea să moară. Se spune că avea și de ce. Chiar Arsenie Boca ar fi prezis că avea să fie ucis „într-o zi de mare sărbătoare”.