Salvatorii au intervenit în condiții dificile, iar avertizările de vreme extremă rămân în vigoare.

Vremea a făcut prăpăd. S-a declanșat stare de urgență

Ploile abundente au transformat străzile în râuri, au blocat drumuri și au provocat alunecări de teren în sudul și nordul Californiei. Mai multe persoane și-au pierdut viața în urma fenomenelor extreme, iar intervențiile de salvare au continuat inclusiv pe timp de noapte, în zone inundate.

Autoritățile au raportat situații în care oameni au rămas blocați în mașini, surprinși de apele revărsate. În unele localități, copaci doborâți de vânt au provocat pagube și victime, iar zonele de coastă au fost lovite de valuri periculoase.

Guvernatorul statului a instituit stare de urgență în Los Angeles și în alte comitate din sudul Californiei, pentru a permite mobilizarea rapidă a resurselor. În același timp, aproximativ 100.000 de locuințe au rămas fără curent electric.

Meteorologii avertizează: riscul de inundații rămâne ridicat.