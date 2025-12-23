Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) a emis un set detaliat de clarificări tehnice privind starea Barajului Paltinu, infirmând speculațiile apărute recent în spațiul public referitoare la o presupusă fisură majoră în structura construcției. Specialiștii instituției explică faptul că urmele verticale și oblice de culoare închisă, vizibile în fotografiile distribuite online, nu sunt cauzate de presiunea apei din lac, ci sunt rezultatul unor fenomene naturale de umectare superficială. Acestea apar din cauza precipitațiilor, a topirii zăpezii sau a condensului, apa scurgându-se pe trasee preferențiale determinate de rugozitatea betonului sau de rosturile tehnologice, formând în timp o patină care poate fi confundată eronat cu o fisură.

Din punct de vedere ingineresc, ANAR demontează ipoteza conform căreia orientarea urmelor la 45 de grade ar indica eforturi de torsiune periculoase, subliniind că astfel de modele teoretice sunt aplicabile eprubetelor de laborator, nu unei structuri masive de tip arc dublu. Monitorizarea instrumentală actuală nu indică niciun comportament anormal, iar absența unor degradări active, precum exfolierile sau deplasările de blocuri de beton, confirmă integritatea barajului. Mai mult, faptul că aspecte similare au fost documentate încă din anul 2010 reprezintă un argument în favoarea stabilității: o avarie structurală reală ar fi evoluat vizibil în 15 ani, în timp ce persistența acestor urme indică doar fenomene superficiale stabilizate.

Instituția subliniază că nicio intervenție istorică realizată la versantul stâng în deceniile trecute nu are legătură cu situația prezentă, neexistând date care să sugereze reactivarea unor probleme geotehnice. Evaluarea siguranței barajului rămâne un proces complex, bazat pe inspecții riguroase și date măsurate, nu pe interpretări vizuale simpliste care pot genera panică nejustificată. În prezent, toate sistemele de drenaj și monitorizare confirmă că Barajul Paltinu funcționează în condiții de deplină siguranță structurală, fără a reprezenta un risc pentru populația sau infrastructura din aval.