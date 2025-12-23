”Cu puţin timp în urmă, printr-un apel la numărul unic de urgenţă 112, pompierii militari cărăşeni au fost alertaţi cu privire la izbucnirea unui incendiu la etajul 1 al sediului Primăriei oraşului Oraviţa, acesta extinzându-se ulterior şi la etajul 2”, anunţă, marţi seară, ISU Caraş-Severin.

La faţa locului intervin forţe din cadrul Secţiei de Pompieri Oraviţa, cu 2 autospeciale şi 8 servanţi, sprijinite de

Detaşamentul de Pompieri Reşiţa, cu 2 echipaje şi 2 autospeciale de intervenţie.

”Incendiul se manifestă cu flacără deschisă, fiind localizat în prezent. Aproximativ 10 muncitori, cazaţi temporar în clădire şi care desfăşurau lucrări de renovare, au fost evacuaţi în siguranţă”, precizează pompierii.