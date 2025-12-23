”Anul viitor sunt creșteri de costuri, inclusiv pentru deplasările externe, cu aproape 28%. Deci oamenii ăștia n-au înțeles nimic din realitatea lumii în care trăim și au votat, bineînțeles la unison, să li se dea mai mulți bani în Parlamentul României, pe Dumnezeu știe ce fundament, poate pe criterii inflaționiste.

Avem nevoie de mai mulți bani ca să cheltuim mai mulți cu deplasările externe, cu bunuri și servicii, cu ce mai cheltuiesc ei prin Camera Deputaților. Da, e sfidător ceea ce s-a întâmplat azi în Camera Deputaților și sper ca Guvernul să le respingă în legea bugetului aceste creșteri semnificative de cheltuieli. În condițiile în care toată lumea strânge cureaua, iată, parlamentarii noștri s-au gândit ei să-și dea niște bani mai mulți.

Nu, ăsta e un prim exemplu, dar sincer, mă aștept ca și alte instituții, ministere, autorități, instituții descentralizate, companii de stat, să vină în perioada următoare, între Crăciun și Revelion, cu tot felul de bugete din astea fanteziste, cu tot felul de cheltuieli în plus, cu tot felul de alocări suplimentare de fonduri, pentru că așa e în România.

Din păcate, ceea ce se întâmplă la stat n-are nicio legătură cu realitatea din România reală. Acolo oamenii trăiesc într-o lume închistată în care beneficiile financiare se află în prim-plan”, a declarat Adrian Negrescu, analist economic.