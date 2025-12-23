Unul dintre inculpați este acuzat de tentativă la omor calificat și tâlhărie calificată, al doilea de tentativă de tâlhărie calificată și tâlhărie calificată, iar al treilea este acuzat de tâlhărie calificată.

”Din probatoriul administrat în cauză rezultă următoarea situație de fapt. În data de 26.08.2025, în jurul orei 23:40, în timp ce se afla în proximitatea unei treceri la nivel cu calea ferată din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, primul inculpat, însoțit de ceilalți doi inculpați, i-a aplicat persoanei vătămate, cetățean nepalez, mai multe lovituri cu un obiect contondent (bucată de lemn), pumni și picioare la nivelul capului, spatelui și picioarelor. Persoana vătămată a căzut la pământ ca urmare a agresiunilor suferite, fiindu-i produse leziuni traumatice pentru care sunt necesare 55 - 60 de zile de îngrijiri medicale, leziunile traumatice de la nivelul cranio-cerebral punându-i în primejdie viața. Ulterior, ceilalți doi inculpați au căutat în buzunarele persoanei vătămate și i-au sustras un pachet de țigări. Totodată, al doilea inculpat a agresat fizic o a altă persoană vătămată, tot cetățean nepalez, lovind-o cu pumnul în zona feței, în scopul sustragerii de bunuri (țigări), după ce persoana vătămată a refuzat să-i dea inculpatului țigările pe care acesta le solicitase, menționând că nu are asupra sa țigări”, susține Parchetul General.

Primul inculpat este arestat preventiv, iar ceilalți doi indivizi se află sub măsura preventivă a controlului judiciar.

Rechizitoriul a fost înaintat Tribunalului Cluj, instanță competentă să judece cauza în fond.

Vă reamintim că în urma agresiunii din august, cetăţeanul nepalez care a fost bătut cu un par a fost transportat la spital în comă.