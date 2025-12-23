Laura Kovesi este un procuror înverșunat care se află în fruntea luptei Uniunii Europene cu corupția, transmite publicația Deutsche Welle în documentar.

”A fost visul meu să devin procuror de când am ajuns la facultatea de drept. Am fost prima femeie aleasă procuror general în România. Și, ce să vă spun? Foarte mulți prieteni și chiar membri ai familiei se îndoiau că îmi voi duce la bun sfârșit mandatul pentru că sunt femeie și eram foarte tânără. Însă, am făcut-o, am stat șase ani în funcție, maxim. Au fost foarte multe provocări”, declara Laura Codruța Kovesi.

Jurnaliștii Deutsche Welle au subliniat că în 2019, Kovesi a fost prima persoană aleasă pentru funcția de șef al Parchetului European.

Potrivit lor, agenția ei este formată din procurori din 24 de țări, care lucrează împreună împotriva fraudelor pe subvenții și a crimelor financiare. Vorbim despre un lucru care până acum nu a fost posibil la o asemenea scară. Laura Kovesi supraveghează cele mai semnificante investigații de fraudă ale Uniunii Europene. Ea conduce o autoritate cu puteri unice ca să aplice legea.

”Este vorba despre independența noastră pentru că doar un procuror independent își poate face bine munca. Doar o justiție independentă poate servi statul de drept. Asta este important pentru mine pentru că venind să lucrez pentru EPPO, în astfel de cazuri, nu primești instrucțiuni de la autoritățile tale naționale. Tu nu trebuie să implementezi politicile guvernamentale ale țării tale. Noi suntem independenți în totalitate ca să putem să facem doar ce avem de făcut”, a mai spus Kovesi.

Tot în documentar, cei de la Deutsche Welle spun că Kovesi nu este străină de lupta contra fraudei. Țara ei natală, România încă se clasează printre cele mai corupte țări din Europa, cu afaceri și guverne infestate de structuri asemănătoare mafiilor. Totul sub formă de moștenire lăsată în urma celor patru decenii în care a condus comunismul sub dictatorul Nicolae Ceaușescu.

În luna octombrie a anului 2015, în urma incendiului de la clubul Colectiv din București au murit 27 de oameni. Apoi, alte 37 de persoane au decedat în zilele și săptămânile următoare, dar nu din cauza rănilor suferite. S-a descoperit ulterior că proviziile de dezinfectant din spitale au fost diluate, iar pacienții au suferit infecții fatale. Aceste descoperiri au scos la lumină un caz de fraudă la scară mare în sectorul de sănătate din România.

Tragedia și problema corupției agresive au provocat proteste masive. Într-un final, Guvernul a fost nevoit să demisioneze. De data aceasta, corupția a costat vieți.

”Am văzut cum corupția ne afectează viețile zilnic. Am vrut să fac ceva important pentru societate și pentru ceilalți cetățeni. Am descoperit că prin intermediul muncii mele pot schimba ceva”, afirmă fosta șefă DNA.

Tot jurnaliștii DW spun în documentar că în calitate de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție, chiar a adus schimbare. Pe parcursul mandatului ei, a adus mii de indivizii în instanță, de la directori executivi, cetățeni, oficiali, politicieni, oameni din Guvern și chiar premieri. Mulți dintre ei au ajuns la închisoare. Acțiunile lui Kovesi i-au adus și dușmani.

În 2018, s-a confruntat cu mai multe apeluri care cereau să fie demisă invocându-se motive de corupție și prejudiciere a imaginii României. Kovesi a fost demisă.

”Am fost tristă, aș putea să spun. Mergeam pe stradă și o femeie a venit și mi-a spus „Doamna Kovesi, felicitări!”. Eram foarte surprinsă și am zis: „Ei bine, nu știu dacă sunt un criminal, dacă am făcut ceva greșit”. Eram surprinsă și femeia s-a uitat la mine și mi-a zis: „Noi suntem foarte mândri, vă susținem. Felicitări pentru munca dumneavoastră!” Datorită acelui moment, orice s-ar întâmpla, răspunsul meu este că da, totul a meritat. Dacă îi faci pe oameni să creadă în munca ta, dacă schimbi măcar puțin ceva în țara ta datorită muncii tale, eu consider că merită”, a conchis fosta șefă a DNA.