”Se difuzează Recorder, imediat, ca și cum s-ar fi apăsat pe un buton, Adriana Săftoiu, proaspăt propulsată în fruntea TVR, anunță că a decis ea ca, sfidând programul, în seara următoare să se difuzeze acest documentar.

Au loc proteste imediat, imediat după ce, chiar în seara în care se difuzează Recorder, două ore, domnul Nicușor Dan, președintele, ne-a anunțat că l-a văzut și că este îngrijorat. Îngrijorat a fost și Ilie Bolojan.

Păi vă reamintesc că pe 3 decembrie, Nicușor Dan anunța că va face un raport privind justiția, starea din justiție. Dacă ne reamintim că Klaus Iohannis a preluat de la cheie, de la Traian Băsescu sistemul, acest sistem a fost preluat de la Klaus Iohannis de către Nicușor Dan. Deci cel care apasă pe buton este Nicușor Dan în cazul diversiunii Justiția Capturată”, a declarat Ion Cristoiu.