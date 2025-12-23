Chiar dacă, în urmă cu doar câteva zile, am fost ținta unor atacuri politice, acceptăm – de dragul cauzei naționale – să depășim divergențele și să acționăm unitar acolo unde interesul României o cere.

În acest sens, AUR anunță disponibilitatea de cooperare cu forțele politice suveraniste reprezentate în Parlament exclusiv din perspectiva obiectivelor asumate în Manifestul „Opoziție Totală – Opoziție Națională”.

AUR propune organizarea unei reuniuni comune cu toți parlamentarii suveraniști, având ca scop:

• coordonarea acțiunilor parlamentare de opoziție totală față de actuala guvernare;

• susținerea moțiunilor, demersurilor constituționale și inițiativelor de blocaj legitim împotriva abuzurilor de putere;

• armonizarea calendarului acțiunilor civice și stradale, pașnice, în apărarea democrației, a suveranității și a interesului național.

La finalul acestei reuniuni, Alianța pentru Unirea Românilor va organiza, de la ora 14:00, o conferință de presă la nivelul P1, în fața sălii de plen de la Camera Deputaților.

Această cooperare nu presupune fuziuni, cedări identitare sau compromisuri de principii, ci reprezintă un act de responsabilitate politică într-un moment în care România are nevoie de o opoziție unită, curajoasă și hotărâtă.

AUR rămâne fidel misiunii sale: opoziția totală față de o guvernare ilegitimă și construirea unei opoziții naționale în slujba românilor.

