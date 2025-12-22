Tentativă de a intra în minister

La un moment dat, spiritele s-au încins, iar o parte dintre protestatari au încercat să pătrundă în clădirea Ministerului Finanțelor. Forțele de ordine, prezente în număr mare, au blocat accesul și au format un cordon pentru a preveni escaladarea situației.

„Sărăcia ne-a scos în stradă”

Protestatarii spun că măsurile de austeritate i-au adus în pragul disperării. Mulți dintre ei susțin că, după tăierea veniturilor, nu mai pot acoperi cheltuielile de bază.

Oamenii au venit cu pancarte pe care se putea citi:

„Siguranța termică nu se negociază”

„Ne tăiați veniturile, dar vreți siguranță energetică”

Mesajele lor sunt îndreptate atât către conducerea ministerului, cât și către autoritățile care au decis reducerea salariilor.

Protest până la ora 13

Manifestanții au anunțat că vor rămâne în fața instituției până la ora 13. Ei cer revenirea la salariile anterioare și spun că nu vor renunța la proteste până când situația lor nu va fi luată în considerare.

Forțe de ordine mobilizate masiv

Zona din fața Ministerului Finanțelor este în continuare puternic supravegheată. Jandarmii și polițiștii încearcă să mențină ordinea, în condițiile în care tensiunile rămân ridicate.

