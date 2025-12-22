Tânăra afirmă că motivele care au împins-o spre această decizie nu au legătură cu veniturile. Ea povestește că are un apartament, o mașină de care este mulțumită, prieteni și o viață confortabilă în România. Totuși, spune că s-a săturat să fie nevoită să lupte constant pentru drepturi elementare, să suporte taxe mari ca antreprenor și să se confrunte cu agresivitatea de zi cu zi.

Experiențele care au determinat plecarea

Sabina mărturisește că a încercat să își construiască un viitor în România, chiar dacă familia ei trăiește în străinătate de mulți ani.

„După două încercări eșuate la locurile de muncă și pe piața muncii din România, am decis să plec din țară. Mi-am dat demisia, am început să-mi strâng lucrurile și abia acum realizez că eu chiar o să fac chestia asta. Am tot tatonat ideea pentru că familia mea locuiește în altă țară de foarte mult timp, de când eram mică. Mergând mereu acolo și văzând cum arată joburile, ce înseamnă respectul pe piața muncii, ce înseamnă o asigurare de sănătate care chiar funcționează, toate astea mi-au dat de gândit. Am așteptat să-mi termin facultatea în România, m-am întors pentru asta, deși am stat o perioadă destul de lungă acolo. Am făcut liceul în străinătate și apoi m-am întors aici. Am zis: gata, dau bacul și apoi îmi fac un business,” a povestit ea.

De ce nu mai vrea să rămână

Sabina a explicat și motivele concrete care au dus la hotărârea de a pleca, deși nu a dus lipsă de bani.

„Am avut un restaurant, s-a numit Nabrij. Poate l-ați văzut pe TikTok, pentru că așa am început eu să fac TikTok, dar mi-am dat seama că, fie că încerci ceva pe cont propriu, fie că ești angajat, taxele te rup și oricum rămâi cu foarte puțin la final de lună. Și nu vă imaginați că am decis să fac mutarea asta pentru bani, pentru că trăiesc bine și în România. Am un apartament, am o mașină de care sunt mulțumită, am cunoștințe, am prieteni aici. Nu mi-a lipsit niciodată ceva, nu am fost în situația în care să nu-mi permit o pereche de adidași. Eu mereu am avut bani, dar este vorba de societate. Este vorba de societatea în care trăiesc în fiecare zi, de înjurăturile de la semafor, de faptul că atunci când îmi cer un drept știu că este mult mai probabil să trebuiască să mă lupt pentru el decât să mi se dea pentru că mi se cuvine. Lucrul ăsta, pentru mine, este obositor. M-am plictisit și am obosit să tot trag,” a mai spus tânăra.

O decizie definitivă

Pentru Sabina, plecarea nu este o aventură, ci o hotărâre pe termen lung. Spune că a încercat să rămână, a încercat să construiască, dar a ajuns la concluzia că mediul social și modul în care funcționează instituțiile o epuizează.

