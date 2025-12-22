”La data de 22 decembrie, în jurul orei 00:30, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la producerea unui incident rutier în municipiul Lugoj. Din verificările efectuate a rezultat faptul că un tânăr de 20 de ani a condus un autoturism în parcarea unei societăţi comerciale situate pe strada Timişorii, iar la un moment dat a pătruns cu autoturismul în interiorul societăţii, fiind provocate doar pagube materiale”, a transmis IPJ Timiş.

Potrivit sursei citate, tânărul a manifestat comportament agresiv în trafic, după ce a făcut drifturi.



”În urma celor constatate, s-a stabilit că acesta a manifestat un comportament agresiv în trafic, constând în întoarcerea vehiculului prin folosirea frânei de ajutor, precum şi pornirea vehiculului de pe loc prin patinarea excesivă, în gol, a roţilor”, a precizat IPJ Timiş.



Şoferul a fost amendat cu 2.835 de lei, fiindu-i totodată reţinut permisul de conducere pentru o perioadă de 120 de zile.