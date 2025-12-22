Luni dimineață, la ieșirea din țară așteptau aproximativ 120 de camioane, care formau o coloană pe o lungime de aproximativ trei kilometri, fiind vorba de un flux mai mare de autovehicule care se prezintă pe sensul de ieșire din România în Punctul de Trecere a Frontierei Siret.

"Timpii de așteptare sunt de 90 minute pe sensul ieșire din România, iar pe sensul de intrare 30 de minute. Drept urmare, pe teritoriul României pe sensul de ieșire din țară sunt în așteptare aproximativ 120 de camioane, pe o distanță de aproximativ trei kilometri. Motivul pentru care vorbim de numărul mare de camioane este faptul că ne aflăm în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă", a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Sectorului Teritorial al Poliției de Frontieră (STPF) Suceava, Alina Petraru.

Oficialul STPF susține, de asemenea, că Poliția de Frontieră lucrează la capacitatea maximă permisă de infrastructura punctului de trecere, fiind folosite toate arterele de control destinate auto-marfarelor.

De asemenea, s-a suplimentat personalul care desfășoară formalitățile de control și s-a luat legătura cu autoritățile de frontieră din Ucraina, în vederea dispunerii unor măsuri în comun pentru fluidizarea traficului.

Conform unor surse, creșterea valorilor de trafic prin PTF Siret este generată și de distrugerea unui pod din regiunea Odesa, care făcea legătura între Moldova și Ucraina.