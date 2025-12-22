Seismul, cu magnitudinea de 2,0 grade pe scara ML, a avut loc la ora 05:21, la o adâncime de aproximativ 1 kilometru, fiind încadrat în categoria cutremurelor de suprafață – de regulă mai ușor de perceput chiar și atunci când energia eliberată este redusă.

Mișcarea tectonică a fost localizată în apropierea mai multor orașe din nord-estul țării, printre care Iași, Botoșani, Bălți, Roman, Suceava, Piatra Neamț și Vaslui.

Deși magnitudinea a fost scăzută, Institutul subliniază că astfel de activități seismice sunt neobișnuite pentru această parte a României, cunoscută pentru stabilitatea relativă a solului.