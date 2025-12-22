Aurul atinge un nou maxim istoric

O serie de date publicate săptămâna trecută indică o slăbire a pieţei muncii americane şi o încetinire a inflaţiei, determinând Banca Centrală să relaxeze şi mai mult politica monetară, relatează AFP.

Astfel, în ultimele luni, blocajul bugetar american, războiul comercial purtat de Donald Trump şi riscurile geopolitice au alimentat apetitul investitorilor pentru metalul galben, valoare refugiu prin excelenţă, în contextul pierderii încrederii în dolar.

Aurul a atins un record anterior în octombrie, la 4.381,52 dolari pe uncie, ceea ce a reprezentat o creştere de 67% de la începutul anului. Însă, din cauza realizării de profituri de către investitori, preţul aurului a înregistrat a doua zi o scădere de peste 5%: astfel de scăderi nu au mai fost observate de la primele luni ale pandemiei de Covid, în 2020.