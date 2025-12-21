România se confruntă cu un nou val de scumpiri la pompă din 1 ianuarie 2026, după ce majorările succesive ale accizelor și ale TVA-ului din ultimii doi ani au împins deja prețurile cu până la 18%. Prognozele experților indică depășirea pragului psihologic de 8 lei pe litru, o barieră sub care prețul nu va mai coborî, generând costuri suplimentare de sute de lei pe an pentru fiecare șofer și o presiune inflaționistă constantă asupra întregii economii.

Accizele la carburanți vor sări de 3 lei tona

Evoluția prețurilor la carburanți în ultimii ani reflectă o presiune fiscală constantă, marcată de creșterea accelerată a taxelor colectate de stat. Dacă în anul 2024 acciza la benzină era de 2,38 lei/l, iar la motorină de 2,32 lei/l, sub un TVA de 19%, configurația s-a modificat drastic începând cu vara anului 2025. În acea perioadă, accizele au urcat la 2,78 lei/l pentru benzină și 2,55 lei/l pentru motorină, simultan cu majorarea cotei TVA la 21%.

Această tendință va continua și în 2026, când, potrivit declarațiilor lui Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), accizele vor atinge pragul de 3,06 lei/l pentru benzină și 2,80 lei/l pentru motorină, în timp ce TVA-ul se va menține la nivelul de 21%. Expertul subliniază că aceste ajustări fiscale se reflectă instantaneu în prețul de la pompă, astfel că majorarea accizei și a TVA-ului aferent vor genera o scumpire estimată la 0,28 lei pe litru pentru benzină (o creștere de 3,8%) și de 0,25 lei pe litru pentru motorină (o creștere de 3,3%).

Există riscul major ca pragul psihologic de 8 lei pe litru să fie depășit

În termeni practici, de la 1 ianuarie 2026, prețurile vor gravita în jurul valorilor de 7,68 lei/l pentru benzină și 7,81 lei/l pentru motorină, existând riscul major ca pragul psihologic de 8 lei pe litru să fie depășit definitiv pe parcursul anului. Această scumpire se traduce prin costuri vizibile la fiecare alimentare: un plin de 50 de litri va costa cu 14 lei mai mult în cazul benzinei și cu 12,5 lei mai mult pentru motorină, în timp ce pentru un rezervor de 60 de litri, efortul financiar suplimentar ajunge la 15 lei. Pe termen lung, impactul asupra bugetului personal este considerabil, un șofer care parcurge 15.000 km pe an urmând să plătească în plus aproximativ 294 lei pentru benzină sau 262,50 lei pentru motorină. Dumitru Chisăliță avertizează că, deși scumpirea pe litru poate părea marginală, efectul ei este unul constant și inevitabil, confirmând faptul că politicile fiscale ale statului sunt resimțite direct și cel mai clar la pompă.

Taxele și impozitele reprezintă în prezent între 50% și 60% din prețul final al carburanților

Această dinamică este explicată de faptul că taxele și impozitele reprezintă în prezent între 50% și 60% din prețul final al carburanților, restul fiind compus din costuri de producție, logistică și marje comerciale influențate de cotația petrolului Brent.

Consecințele acestui „val fiscal” început în 2025 au depășit sfera transporturilor, scumpirea benzinei și motorinei alimentând direct inflația prin creșterea costurilor de producție în aproape toate sectoarele economice. Analiza retrospectivă a anului 2025 arată o evoluție îngrijorătoare: dacă în ianuarie prețurile medii oscilau între 6,5 și 7,4 lei/l, după majorările de la 1 august și cele de la finalul anului, motorina a depășit deja borna de 8 lei în multe stații, iar benzina s-a apropiat de 7,6 lei. În ansamblu, într-un singur an, carburanții au ajuns să fie cu până la 18% mai scumpi, întârziind astfel temperarea generală a prețurilor în întreaga economie.