Potrivit autorităților, firma desfășura activități în domeniul ospitalității și al serviciilor conexe, inclusiv cazare, alimentație publică, bar și catering pentru evenimente fără să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale și fără să emită documentele justificative prevăzute de lege.

Verificări drastice ANAF

În urma verificărilor, ANAF a constatat că, pe parcursul lunilor iulie și august 2025, operatorul economic a realizat încasări nedeclarate în valoare totală de 2.568.850 de lei, bani care au fost obținuți în afara sistemului fiscalizat. Lipsa unui aparat de marcat electronic cu jurnal electronic a permis desfășurarea sistematică a acestor practici ilegale.

Ca urmare a neregulilor identificate, inspectorii antifraudă au aplicat o amendă contravențională în valoare de 20.000 de lei, au dispus confiscarea integrală a sumelor nefiscalizate și au decis suspendarea activității societății la punctul de lucru verificat. Reluarea activității va fi posibilă doar după dotarea cu aparatură fiscală conformă și achitarea sancțiunii aplicate.

Reprezentanții DGAF atrag atenția că astfel de abateri creează avantaje economice nejustificate și afectează grav concurența loială, punând în dificultate operatorii care respectă legislația fiscală și își declară corect veniturile.

În același timp, Direcția Generală Antifraudă Fiscală anunță intensificarea controalelor la nivel național în perioada următoare. Acțiunile vor viza monitorizarea activităților economice și gradul de conformare fiscală al firmelor, cu scopul de a încuraja respectarea voluntară a obligațiilor legale.

Autoritățile precizează că accentul va fi pus pe fiscalizarea completă a veniturilor, utilizarea corectă a aparatelor de marcat electronice fiscale, emiterea documentelor justificative, evidența contabilă corectă și respectarea termenelor de declarare și plată a taxelor.