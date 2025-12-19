În județul Argeș, într-o comună submontană, numărul bovinelor și al ovinelor a scăzut drastic. Localitatea îmbătrânește, tinerii pleacă, iar produsele tradiționale pierd lupta cu importurile ieftine.

Satul îmbătrânește. Grajdurile se închid

În comuna Brăduleț, din județul Argeș, industrializarea nu a existat niciodată, iar oamenii au trăit din zootehnie. Astăzi, porțile multor gospodării rămân închise. În curțile în care altădată erau zeci de animale, au mai rămas doar câteva, suficiente cât pentru consumul propriu.

„Mai am o vacă care e pentru mine și 10 oi, păsări, porc și la vârsta asta... 73 de ani ce să mai cer acum?”, zice un gospodar.

Diferența față de anii trecuți este uriașă, iar satul s-a schimbat complet.

„Păi, când eram eu înainte în serviciu... aveam în satul Brădeț aproape 270 de bovine. Acum dacă mai sunt 30 sau 40. A îmbătrânit satul, copiii nu mai sunt, au plecat.”, zice un sătean.

Iar datele din registrul agricol confirmă scăderea accelerată a efectivelor.

„Nu prea se mai îndreaptă mulți tineri spre creșterea animalelor, mai avem circa 500 de bovine la nivel de comună, 6000 de ovine, caprine 400, porcine vreo 200.”, a anunțat Florin Iordache, edilul comunei.

Pe lângă îmbătrânirea populației, o altă problemă vine din piață. Primarul spune că munca nu mai este răsplătită corect.

„Evident și vârsta localnicilor... și ca orice munca nu știu cât de plătită mai este la ora actuală... pentru că produsele astea tradiționale acum sunt înlocuite pe piață cu diverse produse fabricate cu preț mai scăzut.”, a adăugat primarul.

În Brăduleț, agroturismul a atras orășeni care și-au construit case, dar fără să continue tradiția creșterii animalelor. Fără tineri și fără sprijin real pentru munca din sat, o îndeletnicire care a ținut comunitățile în viață riscă să rămână astăzi doar o amintire.