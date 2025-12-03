”Impozitarea serelor și solariilor în România nu se poate face pentru că în Codul Fiscal un solar în România pe persoană fizică nu se poate calcula constituțional. Această prevedere care a fost pusă de Ministerul de Finanțe va fi scoasă, este decizie unilaterală a coaliției. Elementele pentru a impozita și realiza o valoare impozabilă a unei clădiri înseamnă ca acea clădire să aibă pereți și acoperiș, solariile nu au. 70% din bazinul legumicol din România este pe certificat de producător.

Tot ce înseamnă sere și solarii pe lângă persoane fizice vor fi scoase, s-a discutat, vor fi scoase, nici nu s-a aprobat acest pachet, este la Curtea Constituțională iar acest pachet va fi amendat pentru că trebuie date norme de aplicare, norme de aplicare care nu pot fi date pe certificat de producător și persoană juridică și va fi eliminat printr-o ordonanță acest subiect.

Nu vom impozita sere și solarii atât timp cât vom fi la guvernare”, a declarat ministrul Florin Barbu, în cadrul unei întâlniri de lucru cu fermierii din Buzău.

De asemena, ministrul Agriculturii a precizat că va exista un dialog cu Ministerul Mediului sau cu premierul în legătură cu distrugerile produse de ciori reclamate de fermieri.

”Pe parte de ciori, o să am o discuție cu doamna ministru al Mediului, asta este o decizie și la nivel de prim-ministru (...), eu voi insista, dar puteți insista și dumneavoastră la domnul prim-ministru că aveți pârghia legală să vă duceți”, a mai spus ministrul Agriculturii.