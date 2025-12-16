Emisiunea, una dintre cele mai urmărite producții de divertisment din România, promite un sezon spectaculos, plin de tensiune, alianțe și lupte pentru supraviețuire în jungla din Republica Dominicană.

Potrivit anunțului oficial, Boureanu va face parte din echipa „Faimoșilor”, alături de alte nume cunoscute din lumea televiziunii și sportului.

Fostul politician a declarat că participarea la concurs este „una dintre cele mai mari provocări din viața sa” și că își dorește să demonstreze că poate rezista în condiții extreme, dincolo de confortul vieții publice.

Cristian Boureanu, cunoscut pentru cariera sa politică și pentru aparițiile controversate din ultimii ani, a mai spus că va trata competiția cu seriozitate și disciplină: „Merg la Survivor să-mi depășesc limitele, nu doar să supraviețuiesc, ci să învăț ceva despre mine”, a declarat acesta.

Cristian Boureanu, trecut controversat

Născut în Zambia, în anul 1972, Cristian Boureanu a fost deputat între 2004 și 2012 și a fost căsătorit cu fotomodelul Valentina Pelinel, care ulterior s-a măritat cu omul de afaceri Cristian Borcea.

În mai 2008, Boureanu a fost inculpat de DNA în dosarul „Loteria Națională”, sub acuzația de abuz în serviciu. Nouă ani mai târziu, pe 10 iunie 2017, fostul politician a fost reținut preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de ultraj, după un incident în timpul unui control rutier, când ar fi agresat un ofițer de poliție care îi ceruse actele de identitate.

Pe 9 mai 2019, Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv la un an și nouă luni de închisoare cu suspendare în acest dosar. Ulterior, pe 15 noiembrie 2019, procurorii DNA l-au trimis din nou în judecată, de această dată pentru trafic de influență. Procesul s-a încheiat în mai 2023, când Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus încetarea urmăririi penale, ca urmare a prescripției răspunderii penale.

Cine sunt ceilalți participanți din echipa Faimoșilor la Survivor România 2026

1. Gabi Tamaș

2. Patricia Vizitiu

3. Yasmin Awad

4. Naba Salem

5. Ceanu

6. Aris Eram

7. Cristian Boureanu

8. Călin Donca

9. Iustin Hands

10. Roxana Condurache

11. Marina Dina

12. Larisa Uță