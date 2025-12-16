Transportul public din Constanța rămâne blocat și miercuri dimineață, după ce protestul spontan al angajaților CT Bus nu a dus la nicio soluție în urma unei zile întregi de discuții fără rezultat.

Oamenii reclamă probleme grave de management și cer demisia directorului și directoarei economice, acuzând lipsa dialogului și condiții de lucru tot mai dificile, scrie presa locală.

Tensiunile au crescut în cursul după-amiezii, când directorul companiei a solicitat intervenția forțelor de ordine în sediul CT Bus, după ce aproximativ 200 de angajați – șoferi și personal TESA – au refuzat să mai iasă pe traseu și au continuat protestul în curtea instituției.

Primăria Constanța a reacționat dur, calificând protestul drept „ilegal” și susținând că problemele țin exclusiv de managementul companiei.

În replică, angajații spun că situația a devenit de nesuportat: organigrama este încărcată, personalul TESA este dublu față de nivelul recomandat, iar cheltuielile cu salariile au ajuns la 70% din buget, potrivit unui audit invocat chiar de Primărie. Șoferii reclamă că presiunea cade pe ei, în timp ce problemele structurale sunt ignorate de conducere.

