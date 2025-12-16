Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat la un post TV că nu are cunoștință despre vreo discuție sau decizie luată în Guvern sau în coaliție privind înghețarea alocației copiilor. În schimb, ministrul a pledat pentru indexarea alocațiilor cu rata inflației, susținând că măsura este necesară.

Manole a justificat poziția sa invocând cifrele statistice care arată o sărăcie extrem de mare în rândul copiilor din România, dar și faptul că „avem tot felul de creşteri de preţuri, inflaţie, asta se simte şi pentru un copil”. El a subliniat că alocațiile reprezintă o măsură importantă pentru sprijinirea bugetelor familiilor nevoiașe și nu vede de ce acest sprijin nu ar trebui continuat.

Contextul arată că România ocupă una dintre ultimele poziții în Uniunea Europeană (UE) în privința cheltuielilor pentru protecție socială. Conform datelor din 2023, România a alocat doar 12,8% din PIB acestui domeniu, în timp ce media la nivelul UE este semnificativ mai mare, ajungând la 25,7% în Finlanda sau 23,4% în Franța.