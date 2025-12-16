”UMB forțează finalul de an: încă 50 de km pe Autostrada Moldovei înainte de Revelion! Este o cursă contracronometru pe șantierul dintre Focșani și Adjud. Constructorul român (UMB) trage tare, profitând de fiecare moment prielnic, pentru a deschide circulația până la sfârșitul anului. Aștept rezultatele testelor de calitate, iar dacă acestea vor fi conforme voi putea să programez recepția lucrărilor în perioada 23 - 24 decembrie. Dacă totul corespunde standardelor de calitate și siguranță, românii vor primi un cadou binemeritat de sărbători. Odată cu acest lot, adăugăm încă 50 de km Autostrăzii Moldovei”, a scris Cristian Pistol pe pagina sa de Facebook.

Șeful CNAIR a subliniat că, în aceste condiții, de la finalul acestui an, se va circula continuu pe aproximativ 250 kilometri, direct de la București până la Adjud.

”Eforturile constante din 2025, atât ale antreprenorilor, cât și ale colegilor din CNAIR, au făcut ca anul acesta să adăugăm 146 km la rețeaua de drumuri de mare viteză a României. Anul viitor trebuie să finalizăm A7, de la Ploiești la Pașcani. Moldova are o mare nevoie de dezvoltare, iar mobilitatea rapidă și sigură este cheia care va debloca potențialul economic al regiunii”, a transmis Pistol.