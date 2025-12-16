Ce au anunțat anchetatorii?

Anunțul a fost făcut marți de Jacek Dobrzynski, purtătorul de cuvânt al serviciilor de informații poloneze. Acesta a precizat că suspectul, identificat drept Mateusz W., student la Universitatea Catolică din Lublin, ar fi desfășurat activități concrete pentru pregătirea unui atac în masă, inclusiv documentarea și planificarea utilizării unor dispozitive explozive.

Conform anchetatorilor, tânărul ar fi căutat să stabilească legături cu o organizație teroristă pentru a obține sprijin logistic și operațional în vederea punerii în aplicare a planului său. Scopul acțiunii ar fi fost crearea unei stări de panică în rândul populației și susținerea ideologică a Statului Islamic.

În urma perchezițiilor efectuate, ofițerii Agenției de Securitate Internă au ridicat mai multe suporturi de stocare a datelor, precum și obiecte considerate relevante pentru anchetă, inclusiv materiale legate de islamism radical. De asemenea, autoritățile susțin că suspectul acumulase anterior cunoștințe despre fabricarea substanțelor ce urmau să fie folosite în atac.

Procurorii l-au pus sub acuzare pentru desfășurarea de activități pregătitoare în vederea comiterii unui act terorist, faptă care, potrivit anchetei, ar fi putut provoca moartea sau rănirea gravă a unui număr mare de persoane.

În lipsa unor informații suplimentare despre profilul suspectului, autoritățile au decis plasarea acestuia în arest preventiv pentru o perioadă inițială de trei luni. Investigația este coordonată de structura regională a Agenției de Securitate Internă (ABW) din Szczecin.