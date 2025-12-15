În videoclipul filmat de martori în Sydney se vede cum un bărbat înarmat cu o pușcă trage haotic în stânga și în dreapta. Imaginile au surprins, de asemenea, un moment eroic de proporții. Proprietarul unui magazin de fructe se apropie de atacator, se luptă cu acesta și îi smulge pușca din mâini. Totul se întâmplă la scurt timp după ce focurile de armă au ucis 16 persoane nevinovate. Printre răniți se află și doi polițiști. Bărbatul suspectat că ar fi autorul atacului a fost ucis, iar fiul său se află în stare critică, au anunțat autoritățile din Sidney.



Benjamin Netanyahu a afirmat că Australia a turnat gaz pe focul antisemitismului chiar înainte de atacul armat. Premierul israelian a spus că i-a scris omologului său australian în urmă cu 3 luni tocmai pentru a-l avertiza cu privire la politicile sale.



Iar în statele Unite, focurile de armă au fost trase în clădirea unei universități de inginerie și fizică. Poliția a publicat un videoclip în care se vede cum suspectul iese din clădire, îmbrăcat în haine închise la culoare. De asemenea, martorii susțin că atacatorul purta o mască de camuflaj gri.

NEW: Providence police release surveillance video of suspect walking away from site of the Brown University shooting.



He seems to have an odd gait; notice the stiffness in his right leg.



Do you know him? Contact the FBI here:



— Lori Spencer (@RealLoriSpencer) December 14, 2025



Primarul orașului în care a avut loc atacul a declarat că 8 dintre cei 9 răniți sunt în stare critică.

"Pot confirma că sunt 2 persoane care au murit, iar 8 sunt în stare critică, dar stabilă", a declarat Brett Smiley, primarul orașului Providence.



Președintele Donald Trump a clasificat tragedia drept ceva teribil și a îndemnat oamenii să se roage pentru victime. Suspectul este încă în libertate și este căutat de autorități.