Germania a anunțat că militarii săi vor ajuta la implementarea proiectului denumit „Scutul de Est”, menit să consolideze granița Poloniei.

Potrivit Ministerului Apărării de la Berlin, sprijinul oferit de soldaţii germani în această operaţiune se limitează la activităţi de inginerie militară, precum săparea de tranșee sau construirea de fortificații.

Misiunea este programată să aibă loc din al doilea trimestru al anului 2026 până la sfârșitul anului 2027 și implică peste 50 de militari. Decizia vine în contextul în care liderii europeni devin tot mai îngrijorați de pericolul prezentat de Federația Rusă.