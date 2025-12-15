Anca Alexandrescu, amenințată! Jurnalista va depunde plângere la poliție

Anca Alexandrescu Foto/Bogdan Chircan
Anca Alexandrescu Foto/Bogdan Chircan

Anca Alexandrescu a fost amenințată pe internet. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel spune că i-au fost amenințați chiar și copiii, motiv pentru care va face plângere la poliție. 

"Asta-i grija lor, Anca, Anca, Anca, Anca. Să găsim ceva, să-i găsim ceva. Bă, dar de ce, mă? De ce? M-a înjurat unul chiar înainte să intru în emisie și i-am spus, i-am scris: o să fac plângere la poliție mâine dimineață că nu m-a jurat doar pe mine, ci și copiii. Amenințător.

Toate instigările astea, adică de ce mă cei care l-au votat pe Călin Georgescu și suveraniștii, de ce mă au dosare penale, hăituiți, sunt luați pe sus de acasă, aceștia care sunt de partea cealaltă și instigă, sunt ok? Sunt ok, nu îi deranjează nimeni", a declarat Anca Alexandrescu.