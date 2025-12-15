"Asta-i grija lor, Anca, Anca, Anca, Anca. Să găsim ceva, să-i găsim ceva. Bă, dar de ce, mă? De ce? M-a înjurat unul chiar înainte să intru în emisie și i-am spus, i-am scris: o să fac plângere la poliție mâine dimineață că nu m-a jurat doar pe mine, ci și copiii. Amenințător.

Toate instigările astea, adică de ce mă cei care l-au votat pe Călin Georgescu și suveraniștii, de ce mă au dosare penale, hăituiți, sunt luați pe sus de acasă, aceștia care sunt de partea cealaltă și instigă, sunt ok? Sunt ok, nu îi deranjează nimeni", a declarat Anca Alexandrescu.