În cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel” Anca Alexandrescu a prezentat, citând din luju.ro, o serie de stenograme privind o operațiune de linșare mediatică a judecătoarei Lia Savonea, un caz în care au existat bănuieli rezonabile de șantaj la adresa acesteia. În aces caz apar șefa unui ONG finanțat de George Soros, un procuror DNA și ziariștii de casă ai Parchetului Anticorupție.

Directoarea ONG-ului Freedom House Cristina Gușeth, celebră pentru prestația dezastruoasă pe care a avut-o în 2015 la audierile din Parlament pentru funcția de ministru al Justiției, a fost interceptată în timp ce stabilea cu procurorul Cristian Ardelean de la DNA Oradea, în prezent la Parchetul Tribunalului Bihor, temele pentru ziariștii de casă ai DNA cu care să o atace pe Lia Savonea.

În actiunea sa contra Liei Savonea, presedinta Freedom House Cristina Guseth se baza si pe sprijin din interiorul CSM, și anume pe judecatoarea Andrea Chis, despre care Guseth afirma ca “iar a agitat-o”.

La randul sau, Cristian Ardelean ii transmite Cristinei Guseth ca va incerca sa o implice in actiune si pe “Alexandra”, cel mai probabil procuroarea DNA Alexandra Carmen Lancranajn.

Oricum, asa cum reiese din interceptari, Cristina Guseth isi punea mari sperante in Ionel Stoica: “Da ma, da sa scrie Ionel si sa spuna ca la asemenea amploare ea isi bate joc si il trece cum vrea ea”.

In final se dezvaluie si scopul operatiunii: linsarea mediatica Liei Savonea in presa de casa a DNA. “Daca nu este deloc f....a in presa, asta face ce vrea”, decreteaza Cristina Guseth.

Anca Alexandrescu a răbufnit după reacția oferită de fosta judecătoare Daniela Panioglu: „Ireal ce tupeu are!”